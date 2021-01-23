Срок содержания Эдуарда Бабарико под стражей продлен до 18 февраля

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Срок содержания под стражей Эдуарда Бабарико продлен до 18 февраля. Эдуард и его отец Виктор Бабарико были задержаны 18 июня прошлого года и находятся в СИЗО КГБ.

«Что касается моего бессрочного пребывания в СИЗО. Это, конечно, интересный опыт. Быт и физические условия — самое простое, с чем здесь можно справиться. Живу, как монах в келье, на нескольких квадратных метрах. Именно это ограничение и невозможность убежать от себя стали причиной масштабной работы над собой. Если честно, то это самый насыщенный период в моей жизни с точки зрения изменений, но и самый тяжелый. Своеобразный триумф духа, триумф личности, граничащий с постоянным риском отчаяния. Здесь я очень много думаю, веду внутренний диалог», — цитируются в сообщении телеграм-канала Виктора Бабарико фрагменты писем Эдуарда Бабарико.

Бабарико-младший обвиняется по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Правозащитники признали Эдуарда и Виктора Бабарико политзаключенными, напоминает БелаПАН.

 

Фото myfin.by
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Тэги: дело Белгазпромбанка Персона: Эдуард Бабарико Виктор Бабарико

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