Помощницу правозащитника Судаленко Татьяну Ласицу перевели в СИЗО № 3 Гомеля

Помощница правозащитника Леонида Судаленко Татьяна Ласица переведена в СИЗО № 3 Гомеля, срок ее содержания под стражей продлили до 10 дней, сообщает «Гомельская весна».

22 января у Ласицы состоялся допрос в Следственном комитете, где она находилась с 12:00 до 19:00. На допросе присутствовал ее адвокат, которая дала подписку о неразглашении.

Жительница Речицы Татьяна Ласица была задержана 21 января в минском аэропорту перед посадкой на рейс в Вильнюс.

5 января дома у Ласицы прошел обыск. Милиция забрала у нее компьютеры и телефоны. В этот же день обыск проходил в офисе правозащитников в Гомеле и в квартирах Леонида Судаленко, Василия Полякова и Николая Новикова.

18 января после допроса в Следственном комитете Судаленко был задержан и помещен в ИВС. Также была задержана его помощница Мария Тарасенко. Они признаны политическими заключенными. 21 января правозащитника перевели в СИЗО, а его помощницу — отпустили.