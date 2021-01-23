В Беларуси за сутки от COVID-19 умерли 11 человек — это новый антирекорд

Накануне начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Александр Пацеев сообщил, что число пациентов с коронавирусными пневмониями постепенно снижается.
«Мы внимательно отслеживаем заболеваемость коронавирусной инфекцией, в целом она постепенно снижается. И сейчас наблюдаем ситуацию, когда коечный фонд понемногу высвобождается. Это характерно не только для Минска, но для всех регионов», — цитирует Пацеева пресс-служба Минздрава.
В Минске, например, 25 января начинают работу в обычном режиме городская гинекологическая больница, 2-й родильный дом, а также 11-я городская больница. Планируется, что в 11-й больнице будут открыты места для прохождения реабилитации (185 коек). 1 февраля, как ожидается, начнут обычную работу профильные отделения 1-й городской больницы, а также Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Аксаковщине.
Постепенно начинает высвобождаться коечный фонд и в других регионах. В частности, в Могилевской области 24 января начнет работать в обычном режиме областная клиническая больница, сообщает БелаПАН.