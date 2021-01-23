В Беларуси за сутки от COVID-19 умерли 11 человек — это новый антирекорд

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1748 случаев COVID-19, выписан из больниц 2081 пациент, сообщило Министерство здравоохранения.

Скончались одиннадцать человек с коронавирусной инфекцией, что для Беларуси является новым суточным рекордом смертности от COVID-19.

Согласно официальной статистике, за сутки количество новых случаев COVID-19 снизилось — 22 января их было 1813. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 235 859, умерли 1639 пациентов с коронавирусом. Выздоровело 220 912 человек.

За минувшие сутки выполнено 17 880 тестов на коронавирус (всего — 4 348 389).

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Накануне начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Александр Пацеев сообщил, что число пациентов с коронавирусными пневмониями постепенно снижается.

«Мы внимательно отслеживаем заболеваемость коронавирусной инфекцией, в целом она постепенно снижается. И сейчас наблюдаем ситуацию, когда коечный фонд понемногу высвобождается. Это характерно не только для Минска, но для всех регионов», — цитирует Пацеева пресс-служба Минздрава.

В Минске, например, 25 января начинают работу в обычном режиме городская гинекологическая больница, 2-й родильный дом, а также 11-я городская больница. Планируется, что в 11-й больнице будут открыты места для прохождения реабилитации (185 коек). 1 февраля, как ожидается, начнут обычную работу профильные отделения 1-й городской больницы, а также Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Аксаковщине.