На акции в поддержку Навального в Москве начались задержания

Акция протеста с требованием освобождения Алексея Навального проходит в Москве.

Наибольшее число сторонников оппозиционного политика собралось сейчас на Пушкинской площади. По подсчетам «МБХ Медиа», задержаны по меньшей мере шесть человек.

На площади установлены металлические ограждения, рядом стоят автозаки. Перекрыты походы к Красной площади.

Акции сторонников Навального проходят сегодня по всей России . Первыми на улицы и площади вышли жители Дальнего Востока и Сибири.

По данным проекта «ОВД-Инфо», задержания прошли уже в 25 городах — Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Барнауле, Бийске, Благовещенске, Братске, Екатеринбурге, Якутске, Кургане, Владимире, Иркутске, Кемерово, Комсомольске-на-Амуре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Рязани, Санкт-Петербурге, Тюмени, Улан-Удэ, Чите и других.

Всего задержано порядка 240 человек.

В некоторых городах отмечались стычки участников протестных акций с полицией.