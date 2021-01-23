Вылетающим из Минска в Нидерланды теперь надо пройти экспресс-тест на антиген SARS-Cov-2

Правила въезда в Нидерланды изменяются с 23 января, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Белавиа».

«Всем пассажирам, вылетающим рейсом Минск — Амстердам, включая следующих транзитом через Минск или Амстердам, дополнительно к ПЦР-тестам, требуется пройти экспресс-тест на антиген SARS-Cov-2 не ранее, чем за 4 часа до вылета из аэропорта отправления», — говорится в сообщении белорусского авиаперевозчика.

Экспресс-тест выполняется в Национальном аэропорту Минск перед вылетом.