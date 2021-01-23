Вылетающим из Минска в Нидерланды теперь надо пройти экспресс-тест на антиген SARS-Cov-2

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Правила въезда в Нидерланды изменяются с 23 января, сообщили в пресс-службе авиакомпании «Белавиа».

«Всем пассажирам, вылетающим рейсом Минск — Амстердам, включая следующих транзитом через Минск или Амстердам, дополнительно к ПЦР-тестам, требуется пройти экспресс-тест на антиген SARS-Cov-2 не ранее, чем за 4 часа до вылета из аэропорта отправления», — говорится в сообщении белорусского авиаперевозчика.

Экспресс-тест выполняется в Национальном аэропорту Минск перед вылетом.

Оплата возможна через банк, мобильный банкинг или платежный терминал. Реквизиты для оплаты и ее порядок можно узнать на сайте «Белавиа».

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Sars-CoV-2 Беларусь-Нидерланды

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