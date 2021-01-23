По всей России проходят акции протеста с требованием освободить Навального

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23 января по всей России проходят акции в поддержку Алексея Навального.

Российский оппозиционер был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево по прилете из Берлина, где он с августа проходил лечение. На следующий день он был арестован на 30 суток.

Сторонники Навального призвали россиян в эту субботу выходить на акции протеста с требованием освободить оппозиционера.

Первыми сегодня на акции вышли жители Дальнего Востока и Сибири — Улан-Удэ, Владивосток, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Иркутск, Чита, Хабаровск.

В Якутске акция солидарности с Навальным прошла при морозе в 51 (!!!) градус.

В Хабаровске и Владивостоке, по сообщениям российских СМИ, отмечены стычки участников акций с сотрудниками правоохранительных органов. Во многих городах есть задержанные.

Самая массовая акция ожидается в Москве. Столичная полиция уже выступила с предупреждение о намерении пресечь несанкционированное мероприятие.
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Тэги: дело Навального российская оппозиция Персона: Алексей Навальный

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