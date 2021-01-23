По всей России проходят акции протеста с требованием освободить Навального
23 января по всей России проходят акции в поддержку Алексея Навального.
Российский оппозиционер был
Сторонники Навального
Первыми сегодня на акции вышли жители Дальнего Востока и Сибири — Улан-Удэ, Владивосток, Южно-Сахалинск, Комсомольск-на-Амуре, Иркутск, Чита, Хабаровск.
В Якутске акция солидарности с Навальным прошла при морозе в 51 (!!!) градус.
В Хабаровске и Владивостоке, по сообщениям российских СМИ, отмечены стычки участников акций с сотрудниками правоохранительных органов. Во многих городах есть задержанные.
Самая массовая акция ожидается в Москве. Столичная полиция уже выступила с предупреждение о намерении пресечь несанкционированное мероприятие.