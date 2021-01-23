Политзаключенной Ирине Злобиной предъявлено обвинение

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Ирине Злобиной, задержанной вместе с журналистом Андреем Александровым, предъявлено обвинение.

Как сообщила БелаПАН ее сестра Инна Злобина, Ирина останется в СИЗО на Володарского до 12 марта.

По какой статье ей предъявлено обвинение, Инна сообщить не смогла из-за подписки о неразглашении у адвоката. Однако, как сообщил 15 января заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич, в отношении Ирины Злобиной и Андрея Александрова возбуждено дело по ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Они подозреваются в финансировании протестной деятельности.

Сестра также сообщила, что Ирина чувствует себя нормально.

Ранее обвинение было предъявлено и Александрову. Адвокат также не смогла назвать статью обвинения, поскольку находится под подпиской о неразглашении.

Андрей Александров и Ирина Злобина белорусским правозащитным сообществом признаны политзаключенными.

 

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Тэги: дело Александрова Персона: Андрей Александров Инна Злобина Ирина Злобина

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