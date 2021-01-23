В Беларуси может быть создана госкорпорация в сфере сельхозмашиностроения

Правительство Беларуси рассматривает вопрос создания первой госкорпорации в сфере сельхозмашиностроения, заявил премьер-министр Роман Головченко 22 января по итогам посещения Верхнедвинского района.

По словам Головченко, создание госкорпораций — «естественный путь, по которому мы планируем пойти», сообщает БелаПАН .

«Пока этот вопрос находится в проработке. Говорить, что решение принято, можно, когда будет пройден весь путь, в том числе по нашему законодательству, для создания такого рода объединения», — сказал премьер.

Он добавил, что по инициативе Министерства промышленности правительство рассматривает этот вопрос и видит, что «это правильное движение с точки зрения определения потенциала предприятия (технологических, инженерных, маркетинговых возможностей)».

«Сейчас важно иметь мощные структуры, которые способны привлекать серьезные финансовые потоки. Согласитесь, что разное отношение к структуре с активами из (условно) 30 предприятий и одного», — заметил глава правительства.

По его словам, для привлечения инвестиций нужны ресурсы, в том числе кредитные, большие ресурсы могут привлекать большие предприятия.

«Это естественное направление движения, но много сложностей, потому что предприятия исторически развивались отдельно. У каждого свои системы инженерной подготовки производства, свое проектирование», — отметил Головченко.

Он считает, что госкорпорации — более «глубокий шаг» по сравнению с холдингами.

«Это более высокая степень интеграции, но надо время, чтобы полностью оценить весь масштаб и принять правильное управленческое решение. Это не спасение и не единственный вариант, но мы пока видим, что это движение в правильном направлении. Но пока все считаем — экономически, юридически. Работаем над этим. Это одна из задач, которая содержится в программе действий правительства и в основных направлениях социально-экономического развития страны», — сказал премьер-министр.