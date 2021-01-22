Латушко: давайте признаем — в Беларуси правит террористический режим

Репрессии в Беларуси не прекратятся без международного контроля и давления, заявил член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса, глава Национального антикризисного управления Павел Латушко, выступая 22 января в ООН.

Павел Латушко во время выступления на онлайн-заседании в СБ ООН. Фото: t.me/latushka.

Это было неофициальное заседание высокого уровня в Совете безопасности ООН по обсуждению ситуации со свободой СМИ в Беларуси. Его онлайн-трансляция велась на сайте МИД Эстонии, которая инициировала обсуждение.

«Мои замечания направлены на то, чтобы придать борьбе за свободу информации более широкий политический контекст и подчеркнуть важную роль независимых СМИ в раскрытии злоупотреблений, совершаемых режимом Лукашенко, и в содействии контролю. И в конечном счете мы должны рассчитывать на то, что он понесет ответственность за все его противоправные действия», — сказал Латушко.

«Хорошо известно, что человек, стремящийся к накоплению чрезмерной власти, нацеливается на тех, кто будет проливать свет на эти усилия. Тот, кто уклоняется от транспарентности и ответственности внутри страны, с большей вероятностью будет действовать таким образом, который может угрожать международному миру и безопасности. Нет сомнений в том, что массовые нарушения прав человека, если их не прекратить, часто служат предупреждением как о будущей нестабильности, так и об угрозах международной безопасности», — дополнил он.

Латушко отметил, что Беларусь «неизменно входит в нижние эшелоны Всемирного индекса свободы прессы», а неправительственная организация «Комитет защиты журналистов» относит Беларусь к десятку стран с наибольшей цензурой.

«В октябре прошлого года власти в Беларуси лишили аккредитации всех иностранных журналистов, десятки из них были депортированы, арестованные журналисты отсидели в белорусских тюрьмах около 1.200 суток, — сказал Латушко. — Это было частью систематической кампании режима Лукашенко, направленной на то, чтобы избежать контроля над избирательными процессами и свести к минимуму освещение последующих жестких репрессий. Однако печальная правда заключается в том, что, хотя независимые журналисты продолжают демонстрировать стойкую храбрость и самопожертвование, освещая эти и другие преступления, они не единственная группа, которая подвергается систематическим преследованиям в Беларуси».

«Жестокие репрессии против граждан, мирно протестующих против отказа в праве выбирать своего лидера, затронули все слои белорусского общества — женщин, студентов, врачей, спортсменов, ученых, актеров, музыкантов, — продолжил Латушко. — Наказаны даже самые уязвимые просто за осуществление своих универсальных прав человека — как показывает пример Елизаветы Бурсовой. 87-летняя бабушка, пережившая холокост, была признана виновной в «несанкционированной массовой акции» за то, что вывесила на своем балконе бывший национальный флаг. Мы должны благодарить независимые СМИ за освещение этого и многих других случаев. Здесь мы должны еще раз выразить нашу поддержку и солидарность с незаконно заключенными журналистами Дарьей Чульцовой, Екатериной Андреевой, Екатериной Борисевич, блогером Игорем Лосиком и другими 185 лицами, которые считаются политзаключенными».

Латушко заявил, что независимые СМИ играют решающую роль в повышении осведомленности о злоупотреблениях власти. «Это очень важно, если мы хотим противостоять безнаказанности, которая так глубоко укоренилась в Беларуси, — подчеркнул он. — Завершая свое выступление, я хотел бы воздать должное международным усилиям по защите и поддержке свободы СМИ, особенно в отношении Беларуси. В то же время хотел бы подчеркнуть важную роль международного сообщества в борьбе с более широкими нарушениями прав человека. В этой связи я поддерживаю предложения Светланы Тихановской о включении Беларуси в официальную повестку дня Совета безопасности ООН. Мы призываем его членов принять безотлагательные двусторонние или многосторонние меры, которые могли бы способствовать решению этой проблемы».

Латушко также обратился к белорусским дипломатам в ООН. «Первое — мы увидели видеозапись умышленных убийств в Беларуси. Нет ни одного открытого дела. Это закон или нарушение закона? — спросил он. — Второе — тысячи людей пытали. Были поданы заявления с видеодоказательствами. Опять же — ни одно дело не возбуждено. Это закон или нарушение закона? Третье — более 32 тысяч задержаний и арестов. Это маргинальная часть общества? Четвертое — 500 журналистов задержали и арестовали. Не 5, а 500 человек! Это свобода слова? Девять журналистов сейчас в тюрьме».

В качестве примеров Латушко упомянул находящихся в тюрьме журналисток Катерину Борисевич и Екатерину Андрееву, а также блогера Игоря Лосика, который голодает в заключении уже 38 дней.

«Пятое — журналист освещает встречи на улицах, и за участие в них его сажают в тюрьму. Журналисты перестали носить куртки со словом «пресса» на спине, потому что в них стреляют на поражение, — продолжил Латушко. — Шестое — заместитель министра внутренних дел [Николай] Карпенков в аудиозаписи отдает приказ стрелять на поражение, стрелять в лицо. Нужно ли это комментировать? Может быть, мой бывший коллега Рыбаков (постоянный представитель Беларуси в ООН. — БелаПАН.) объяснит миру, что все это в рамках Декларации прав человека? Тогда я предложу ему подарить книгу с Декларацией прав человека, напечатанную на черной бумаге белыми словами. И пусть каждый раз, входя в штаб-квартиру ООН, он сдает экзамены, рассказывая наизусть статьи упомянутой декларации».

«Давайте признаем и расскажем всему миру, что в Беларуси существует террористический режим, который уничтожает людей только за право говорить», — подытожил Латушко.

Фото: телеграм-канал Павла Латушко.