«Ноль промилле алкоголя». Дело в отношении журналистки Катерины Борисевич и врача Артема Сорокина направлено в суд

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Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении журналистки портала TUT.by Катерины Борисевич и врача минской больницы скорой помощи Артема Сорокина.

«Генеральная прокуратура завершила расследование и направила в Минский городской суд для определения подсудности уголовное дело о подстрекательстве к разглашению врачебной тайны и ее разглашении. Обвиняемые — редактор отдела ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» Катерина Борисевич и врач-анестезиолог-реаниматолог УЗ «ГК БСМП» Минска Артем Сорокин», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно материалам дела, Борисевич в период 12-13 ноября 2020 года «в нарушение порядка получения, предоставления и распространения информации, составляющей врачебную тайну, без согласия пациента или иных уполномоченных лиц в ходе неоднократных соединений по сетям электросвязи с Сорокиным путем просьб и уговоров склонила его к предоставлению устной информации о пациенте больницы Романе Бондаренко, проходившем лечение и скончавшемся в указанном учреждении 12 ноября 2020 года, а также к передаче через мессенджер Telegram фотокопий медицинской документации Бондаренко».

«При этом Борисевич, получив изначально отказ от других медработников сообщить интересующие ее сведения, сознавала, что запрашиваемая информация в соответствии со ст. 46 закона Республики Беларусь «О здравоохранении» составляла врачебную тайну, а она не являлась лицом, имеющим право на ее получение и распространение, — отмечается в сообщении. — Поддавшись уговорам, Сорокин умышленно незаконно разгласил сведения о факте поступления Бондаренко в стационар и состоянии его здоровья, наличии заболевания, диагнозе, результатах медицинского освидетельствования и иные данные, в том числе личного характера. Борисевич использовала полученную от Сорокина информацию и электронные фотографии документов для подготовки материала, который под заголовком «Врач БСМП: У Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя, вообще ничего не нашли» был размещен 13 ноября 2020 года от ее имени на интернет-портале tut.by».

Генпрокуратура считает, что «распространение информации, в том числе ложной, неограниченному кругу лиц и ее противопоставление официальным комментариям госорганов вызвали общественный резонанс и создали атмосферу недоверия к компетентным службам».

«Это негативно повлияло на состояние правопорядка и повлекло за собой тяжкие последствия — привело к повышению напряженности в обществе, побудило граждан к проведению незаконных массовых мероприятий, иным противоправным деяниям», — подчеркивается в сообщении.

Действия Борисевич квалифицированы по ч. 5 ст. 16 (подстрекательство к совершению преступления) и ч. 3 ст. 178 (умышленное разглашение врачебной тайны, повлекшее тяжкие последствия) УК, Сорокина — по ч. 3 ст. 178 УК.

В отношении обвиняемых мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения.

Санкция ст. 178 УК предусматривает до трех лет лишения свободы со штрафом и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения права на работу и профессию.

 

Катерина Борисевич и Артем Сорокин были задержаны 19 ноября в связи с уголовным делом о якобы раскрытии медицинской тайны.

Роман Бондаренко умер после инцидента на символической «площади Перемен» в Минске (двор на улице Червякова) вечером 11 ноября, когда неизвестные начали срезать белые и красные ленты, которыми был украшен двор. 31-летнего мужчину избили, доставили в УВД Центрального района, откуда он спустя несколько часов поступил в больницу скорой помощи в состоянии комы. Бондаренко умер на следующий день, не приходя в сознание.

После задержания доктора и журналистки по всей стране прошли акции в их поддержку под условным названием «Ноль промилле». Белорусские и международные правозащитники признали Катерину Борисевич и Артема Сорокина политзаключенными.

Стоит отметить, что родственники Бондаренко публично не предъявляли Борисевич или Сорокину каких-либо претензий в связи с распространением информации о том, что в крови Бондаренко не было алкоголя.

Крупнейшие редакции независимых СМИ и журналистские организации обратились в Генпрокуратуру с просьбой избрать Борисевич меру пресечения, не связанную с заключением в СИЗО, однако и это было проигнорировано. Редакция БелаПАН получила ответ за подписью начальника управления Генпрокуратуры Сергея Куратника. В нем указывается, что обращение об освобождении Борисевич изучено и приобщено к материалам дела, однако оставлено без рассмотрения, поскольку БелаПАН не является участником уголовного процесса.
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Тэги: разглашение врачебной тайны убийство Романа Бондаренко Персона: Катерина Борисевич Артем Сорокин Роман Бондаренко Сергей Куратник

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