Минчанку Людмилу Волкову отпустили из ГУБОПиК в статусе свидетеля по делу о массовых беспорядках

Члена президиума Белорусской социал-демократической партии (Грамада) Людмила Волкова отпустили из ГУБОПиК в статусе свидетеля по делу о массовых беспорядках.

Людмила Волкова

Как сообщил БелаПАН председатель партии Игорь Борисов, Волкову продержали в ГУБОПиК около двух часов. Изъятую из ее квартиры технику и имущество не вернули.

БСДП (Грамада) разместила на своем youtube-канале видеокомментарий Волковой после того, как ее отпустили.

«Сегодня утром меня «принял» ГУБОПиК по поводу массовых беспорядков 9 и 10 августа, по уголовному делу, — сказала член президиума партии. — Изъяли телефон, два компьютера, флаг БСДП, 50 маленьких флажков БСДП, книгу Виктора Мартиновича «Революция» и блокнот с наклейкой [герба] «Погоня», бело-красно-белый флаг».

«Это все произошло из-за того, что я действительно была администратором «Сухарево 97» (одним из администраторов указанного телеграм-канала. — БелаПАН). После того как ГУБОПиК «принял» нашего [другого] админа, я им не являлась. Вот, собственно, и всё. Меня отпустили, сделали предупреждение, сказали больше не администрировать телеграм-каналы», — сообщила Волкова.

По информации Борисова, несколько недель назад был задержан один из администраторов телеграм-канала «Сухарево 97». «Я так думаю, что когда проводили экспертизу, установили, что она тоже один из администраторов, потому к ней заглянули», — пояснил причины произошедшего председатель партии.

Политик заявил, что БСДП (Грамада) намерена отреагировать на изъятие у Волковой партийной символики. Он подчеркнул, что эта символика является «официально зарегистрированной и абсолютно законной, поэтому оснований для ее конфискации нет никаких». Он провел параллель с тем, что на суде в отношении члена Партии БНФ Витольда Ашурка, который 18 января был приговорен к пяти годам лишения свободы, партийное удостоверение фигурировало в качестве вещественного доказательства. «Это неприемлемая практика, ее нужно остановить», — заявил Борисов.