Четвертый пакет санкций против режима Лукашенко обсудят на следующей неделе

Четвертый пакет санкций Евросоюза в отношении властей Беларуси будет рассматриваться в Брюсселе на следующей неделе, сообщает пресс-служба экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.

Расширение санкционного списка Тихановская обсудила 22 января с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом и главой МИД Урмасом Рейнсалу в ходе рабочего визита в Таллинн.

Как сообщается, собеседники также обсудили «ситуацию в Беларуси и то, как международное сообщество может поддержать белорусский народ; проведение заседания Совета безопасности ООН на тему Беларуси; проведение общенациональной вакцинации белорусов при поддержке ЕС».

Стороны затронули вопрос о поддержке Эстонией «образовательных и медийных проектов, инициатив, связанных с Беларусью, общей сложностью на 1 миллион евро».

Тихановская предложила поддержать инициативу белорусской диаспоры в Эстонии — установить памятный знак в виде креста Ефросинии Полоцкой в Таллинне напротив посольства Беларуси.

Она также призвала Эстонию присоединиться к дню солидарности с Беларусью 7 февраля, «который обозначит полгода со дня президентских выборов 2020 года и мирных протестов белорусов».