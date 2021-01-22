В Дрогичинском районе упавшее дерево смертельно травмировало лесника

Лесник погиб в Дрогичинском районе от травм, полученных в результате падения на него дерева.

Трагический инцидент произошел днем 20 января в одном из лесных массивов. Тракторист с помощью троса тянул ранее спиленное дерево, которое нависло на сросшихся деревьях. Одно из них неожиданно сломалось и упало на лесника.

50-летний мужчина был доставлен в больницу, но через несколько часов скончался.

Как сообщает Следственный комитет, по факту ЧП проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, изъята документация по охране труда.

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