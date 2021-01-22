ДФР жестко «наехал» и изъял технику у Офиса по правам людей с инвалидностью

У Офиса по правам людей с инвалидностью сотрудники департамента финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля изъяли всю компьютерную технику и мобильные телефоны, сообщил БелаПАН директор просветительского правозащитного учреждения Сергей Дроздовский.

«Вчера целый день в офисе был осмотр. Забрали для осмотра технику — офисную, рабочие ноутбуки», — сказал он.

По словам главы организации, осмотры с изъятием техники также прошли у него дома и дома у бухгалтера организации.

После этого Дроздовский, бухгалтер и юрист правозащитной организации инвалидов Олег Граблевский поехали в ДФР «для дачи объяснений». «Вопросы нам задавали относительно финансирования офиса в 2020 году», — пояснил он.

Глава учреждения не знает, с чем связана внезапная проверка Комитета госконтроля: «Никакой версии по этому поводу у нас нет. Мы делаем нашу традиционную работу, которую делали все десять лет».

Он сообщил, что Офис по правам людей с инвалидностью никак не связан с протестным движением на улицах страны и не оказывал поддержки акциям людей с инвалидностью, которые проходили в Минске с октября минувшего года вплоть до нового года.

«Мы лишь стараемся мониторить все события, связанные с действиями наших сограждан с инвалидностью, а где есть возможность — помогать им. Мы не являемся ни участниками маршей, ни организаторами. Поэтому я не могу увязать с этим приход к нам ДФР. Сейчас мы находимся в режиме ожидания, никакой информации больше у нас нет», — сказал Дроздовский.

21 января ДФР Комитета госконтроля сообщил, что проводит проверку в отношении должностных лиц Офиса по правам людей с инвалидностью. Проверка связана с вопросами «возможного неправомерного завладения» в период с 2020 года по настоящее время денежными средствами, полученными учреждением в виде благотворительных взносов и международной помощи для оказания помощи белорусским гражданам с инвалидностью. «По результатам проверки с учетом собранных материалов будет принято решение в рамках действующего уголовно-процессуального законодательства», — сообщил ДФР.

Офис по правам людей с инвалидностью — правозащитная организация, созданная в 2011 году. Оказывает правовую помощь, проводит консультирование в вопросах прав людей с инвалидностью и реализации этих прав. Занимается просветительской деятельностью: проводит семинары и тренинги, круглые столы, издает тематическую литературу, готовит и публикует различные мониторинги и исследования по теме прав людей с инвалидностью. Дает экспертные заключения по вопросам, связанным с правами людей с инвалидностью, и предлагает инициативы по совершенствованию национального права в отношении людей с инвалидностью.