В Чечерске 11-летний школьник получил ЧМТ на уроке. Вероятно, его ударила учительница
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В Чечерске в районную больницу попал ученик 6-го класса школы № 2. У 11-летнего мальчика диагностирована закрытая черепно-мозговая травма.
Инцидент произошел 18 января на уроке белорусского языка. Милиция проводит проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщил БелаПАН официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов.
По неофициальной информации, ученика ударила учительница головой о парту. Она утверждает, что не трогала ребенка.
Учительница белорусского языка имеет высшую категорию, работает в школе 25 лет.
В школе пока не прокомментировали ситуацию, сославшись на отсутствие на рабочем месте директора.
Родители пока не писали заявление в милицию в отношении педагога.