В Беларуси продолжает расти число зарегистрированных случаев COVID-19

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За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1813 случаев COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписаны из больниц 2087 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Фото pixabay.com

Согласно официальной статистике, третьи сутки подряд количество новых случаев COVID-19 увеличивается — 21 января их было 1804, днем ранее — 1778. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 234 111, умерли 1628 пациентов с коронавирусом. Выздоровело 218 831 человек.

За минувшие сутки выполнен 18 541 тест на коронавирус (всего — 4 330 509).

 

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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