В Светлогорске у мужчины голова застряла в заборе. Пришлось вызывать спасателей

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Необычное происшествие отмечено этой ночью в Светлогорске.

Примерно в полтретьего в МЧС из милиции поступило сообщение о том, что в помощи нуждается мужчина, голова которого застряла между прутьями металлического забора на улице Шоссейной.

Со слов мужчины (1992 г.р.), он пытался перелезть через забор, но оступился и застрял головой между прутьями.

При помощи специального гидравлического инструмента спасатели отжали прутья. Медпомощь застрявшему мужчине не понадобилась.
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Тэги: курьез застрял в заборе забор застряла голова Город: Светлогорск

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