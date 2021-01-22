В Светлогорске у мужчины голова застряла в заборе. Пришлось вызывать спасателей
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Необычное происшествие отмечено этой ночью в Светлогорске.
Примерно в полтретьего в МЧС из милиции поступило сообщение о том, что в помощи нуждается мужчина, голова которого застряла между прутьями металлического забора на улице Шоссейной.
Со слов мужчины (1992 г.р.), он пытался перелезть через забор, но оступился и застрял головой между прутьями.
При помощи специального гидравлического инструмента спасатели отжали прутья. Медпомощь застрявшему мужчине не понадобилась.