Помощница правозащитника Леонида Судаленко «нашлась» в ИВС Гомеля

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Жительница Речицы Татьяна Ласица, которая на волонтерских началах помогала правозащитнику Леониду Судаленко, находится в гомельском ИВС. Об этом БелаПАН сообщил правозащитник Василий Поляков.

Фото gomel.today

Связь с Ласицей пропала 21 января. В этот день в 15:23 она должна была вылететь из минского аэропорта в Вильнюс, но не прибыла запланированным рейсом.

Обстоятельства и причины задержания пока неизвестны.

5 января дома у Татьяны Ласицы прошел обыск. Милиция забрала у нее компьютеры и телефоны. В этот же день обыск проходил в офисе правозащитников в Гомеле, и в квартирах Леонида Судаленко, Василия Полякова и Николая Новикова.

18 января после допроса в Следственном комитете Судаленко был задержан и помещен в ИВС. Также была задержана его помощница Мария Тарасенко. Они признаны политическими заключенными. 21 января правозащитника перевели в СИЗО, а его помощницу — отпустили.

В отношении Судаленко, по неофициальной информации, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 342 УК (финансирование массовых беспорядков).
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Тэги: правозащитники задержание Персона: Татьяна Ласица Леонид Судаленко Василий Поляков Мария Тарасенко Николай Новиков Город: Гомель

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