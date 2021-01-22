В ФРГ потребовали немедленно прекратить преследование белорусских журналистов и освободить Юлию Слуцкую

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Немедленно прекратить «систематическое преследование» критически настроенных журналистов в Беларуси, а также освободить основательницу «Пресс-клуба» Юлию Слуцкую призвал Немецкий союз журналистов (DJV).

Председатель союза Франк Юбераль видит в уголовном преследовании Слуцкой «шитый белыми нитками предлог заставить замолчать известного критика лукашенковской диктатуры». По его словам, уклонение от уплаты налогов — обвинение, часто выдвигаемое белорусским режимом против своих критиков.

С начала протестов против фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси было задержано более 470 журналистов, отмечается в заявлении DJV. «Это брутальная попытка пресечь критическое освещение событий», — считает Франк Юбераль.

На Беларусь, подчеркнул он, распространяется тот же постулат, что и на другие страны: «Свобода СМИ — всеобщее фундаментальное право».

В августе прошлого года DJV поддержал бастовавших сотрудников белорусского телевидения и других вещателей, а в октябре призвал власти страны прекратить преследование СМИ.

Справка. Задержанная 22 декабря 2020 года после прилета в минский аэропорт Юлия Слуцкая подозревается в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК), еще четыре работника «Пресс-клуба» — в соучастии (ч. 6 ст. 16 УК) этому преступлению. По информации адвокатов, 31 декабря Слуцкой, ее сыну Петру, Сергею Ольшевскому, Алле Шарко и Ксении Луцкиной были предъявлены обвинения. Максимальное наказание по ч. 2 ст. 243 — семь лет лишения свободы.
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Тэги: задержания журналистов Беларусь-Германия репрессии

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