Правозащитника Судаленко оставили за решеткой, его помощницу Тарасенко отпустили

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Правозащитник Леонид Судаленко по истечении 72 часов с момента задержания оставлен под стражей еще на 10 суток.

Фото из архива

Он остается в статусе подозреваемого, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

В то же время его помощница Мария Тарасенко отпущена на свободу.

Судаленко и Тарасенко 20 января были признаны политзаключенными. Их задержали 18 января.

Судаленко является подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). Что инкриминировалось Тарасенко, до сих пор неизвестно, как и ее нынешний статус.
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Тэги: политзаключенные правозащитники Персона: Леонид Судаленко Мария Тарасенко Город: Гомель

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