БФСС призвал генпрокурора России не допустить экстрадиции в Беларусь чемпиона мира Алексея Кудина

Представители Белорусского фонда спортивной солидарности призвали не допустить экстрадиции в Беларусь задержанного в России чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина. Открытое письмо адресовано генпрокурору РФ Игорю Краснову, сообщила пресс-служба фонда.

Кудин — заслуженный мастер спорта Беларуси, чемпион мира по тайскому боксу среди любителей (2006, 2007, 2008, 2011, 2014), чемпион мира по кикбоксингу среди любителей и профессионалов (2007, 2009).

Подписанты уверены, что на родине спортсмену грозят политически мотивированное уголовное преследование и пытки. 10 августа 2020 года боец был задержан неподалеку от городского парка Молодечно. В отношении его возбудили уголовное дело по статье 363 УК (сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, которые охраняют общественный порядок). 21 августа Кудина перевели под домашний арест. Он не явился на первое заседание суда 19 ноября, покинув страну.

По мнению авторов письма, Кудину в Беларуси угрожает физическая расправа, поскольку при задержании спортсмена жестоко избили, ранили резиновыми пулями в грудь, держали в наручниках много часов и не допускали медиков, пока он не потерял сознание из-за обширной кровопотери.

Спортсмен, обратили внимание в БФСС, покинув пределы страны, выступил с острыми заявлениями в адрес белорусских силовиков.

Подписанты подчеркивают, что Кудин — «примерный православный христианин и добропорядочный семьянин». Он воспитывает трех девочек и двух мальчиков, причем трое детей — приемные.

Отказ от экстрадиции спортсмена, отмечается в письме, может стать прецедентом для «отваживания российских силовиков от задержания белорусов в России», которым может угрожать расправа или пытки в местах лишения свободы.

Письмо подписали трехкратный олимпийский призер, руководитель фонда Александра Герасименя, многократный чемпион мира и Европы по тайскому боксу и кикбоксингу, музыкант Виталий Гурков, трехкратный чемпион мира, многократный победитель Кубка мира и чемпионата Европы по кикбоксингу и тайскому боксу Сергей Скиба, боец муай-тай Дмитрий Валент.

О задержании 36-летнего Кудина в Москве стало известно 21 января.

19 ноября в молодечненском суде должно было пройти первое заседание по его делу, однако боец не явился на заседание, после чего был объявлен в розыск .

Белорусский фонд спортивной солидарности, основанный в августе 2020 года, оказывает финансовую, психологическую и организационную помощь спортсменам, пострадавшим от властей после президентских выборов, взаимодействует с международными организациями и федерациями по видам спорта для защиты прав спортсменов.

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