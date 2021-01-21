Трагедия в Харькове. В доме престарелых заживо сгорели 15 человек
Страшный пожар случился в доме престарелых в Харькове. Как уточнили в пресс-службе ГСЧС Украины, погибли 15 человек, еще 11 человек пострадали.
Как сообщает
Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме на втором этаже. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Предварительной причиной ЧП названо неосторожное обращение с электронагревательными приборами.
Возбуждено уголовное дело.
Происшедшее классифицировано как ЧС государственного уровня. Премьер Украины Денис Шмыгаль созывал внеочередное заседание правительства, главе МВД Украины было поручено взять расследование под личный контроль.
Фото: ГСЧС Украины.