Трагедия в Харькове. В доме престарелых заживо сгорели 15 человек

Страшный пожар случился в доме престарелых в Харькове. Как уточнили в пресс-службе ГСЧС Украины, погибли 15 человек, еще 11 человек пострадали.

Как сообщает rosbalt.ru , пламя тушили 28 человек и семь единиц техники. Пожар удалось ликвидировать.

Возгорание произошло в двухэтажном жилом доме на втором этаже. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Предварительной причиной ЧП названо неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

Возбуждено уголовное дело.

Происшедшее классифицировано как ЧС государственного уровня. Премьер Украины Денис Шмыгаль созывал внеочередное заседание правительства, главе МВД Украины было поручено взять расследование под личный контроль.

Фото: ГСЧС Украины.