Авария на теплосетях: без отопления остались 16 школ и 30 детских садов Минска

Из-за аварии на теплосетях в Московском районе Минска с 18 часов 21 января до 18 часов 22 января будет отсутствовать отопление в 16 учебных заведениях и 30 детских садах, следует из сообщения Мингорисполкома.

Аварийные работы на пересечении улиц Рафиева и Есенина. Фото: Радыё Свабода.

Авария затронула лицей № 1, гимназии № 10, 174, 192, средние школы № 26, 154, 160, 165, 170, 181, 206, 207, 208, 209, 213 и 215, детские сады № 94, 105, 128, 414, 430, 453, 455, 460, 496, 500, 513, 523, 524, 525, 541, 542, 544, 546, 547, 549, 551, 554, 555, 556, 557, 558, 560, 563, 564 и 576.

В детских садах будут организованы дежурные группы с горячим питанием, однако горисполком просит по возможности оставить детей дома.

В учреждениях общего среднего образования занятия переносятся с 22 на 23 января. Будут организованы дежурные группы, в которых «будет поддерживаться допустимая температура».

«Проблема затронула и жилфонд», сообщает горисполком, однако количество оставшихся без тепла домов не называется.