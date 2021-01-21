Почти 50 организаций из 21 страны призвали освободить журналиста Андрея Александрова и осудили обыск в БелаПАН

Члены Платформы гражданской солидарности — 48 организаций из 21 страны — призвали освободить журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова и осудили обыск в информационной компании БелаПАН, где до 2018 года он работал заместителем директора.

Андрей Александров. Фото: БАЖ.

«Андрей Александров — правозащитник в своей родной Беларуси и по всему региону ОБСЕ, имеющий опыт работы в совете Белорусской ассоциации журналистов, в таких неправительственных организациях, фокусирующихся на свободе слова, как «Индекс цензуры» и «Артикль 19», а также в Платформе гражданской солидарности», — отмечается в обращении.

После задержания журналиста был проведен обыск в офисе независимого информационного агентства БелаПАН в поисках улик, связанных с уголовным делом против Александрова, напоминают подписанты.

«Сотни случаев репрессий против журналистов, мирно занимавшихся своей профессией, были задокументированы в Беларуси в 2020 году. Репрессии продолжаются и в 2021 году. Александров — один из девяти журналистов в списке из 187 политических заключенных, который ведется белорусскими правозащитными организациями», — говорится в обращении.

Члены Платформы гражданской солидарности «самым решительным образом» осуждают арест Александрова и его подруги Ирины Злобиной и призывают белорусские власти «немедленно освободить их и безоговорочно снять с них все обвинения». «Мы также осуждаем последующий рейд в офисе БелаПАН. Мы напоминаем белорусским властям, что репрессивные меры, принятые в ответ на высказывание критических мнений о правительстве, несовместимы с правом на свободу выражения мнения и являются явным нарушением международных обязательств Беларуси», — подчеркивают авторы.

Они приветствовали внимание, «проявленное к аресту Александрова представителем ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации», и призвали другие органы ОБСЕ, председательство (Швецию) и другие государства ОБСЕ «предпринять последующие шаги, чтобы способствовать освобождению Андрея Александрова, Ирины Злобиной и других лиц, лишенных свободы за выражение своего мнения или за мирные гражданские действия, и чтобы положить конец новым подобным задержаниям».

Среди организаций, поддержавших заявление: «Восток SOS» (Украина), Общественный фонд «Нота бене» (Таджикистан), Центр участия и развития (Грузия), «Немецко-русский обмен» (Германия), «Индекс цензуры» (Великобритания), Правозащитный центр Азербайджана, «Артикль 19», Норвежский Хельсинкский комитет (Норвегия), Хельсинкский комитет прав человека (Северная Македония), Центр исследования правовой политики (Казахстан), «Сеть ОБСЕ» (Швеция), Центр развития демократии и прав человека (Россия), Всемирная организация против пыток.

Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина были задержаны 12 января. Они подозреваются в финансировании протестной деятельности — в частности в том, что оплачивали штрафы задержанных во время акций людей, возмещали стоимость их содержания в ЦИП и изоляторах. По информации МВД, необходимые для этого средства подозреваемые получали из-за рубежа. Белорусские правозащитники объявили Александрова и Злобину политическими заключенными.

14 января в офисе БелаПАН прошел обыск, который длился два с половиной часа. Изъяты рукописные записи, финансовая документация, около десяти жестких дисков рабочих компьютеров, жесткий диск сервера локальной сети, два нетбука, визитные карточки.

Обыск проводился в рамках расследования дела, возбужденного по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) в отношении Александрова.