Незаконно складировавшие опасные отходы предприниматели приговорены к лишению свободы

Суд Березовского района 21 января вынес приговор индивидуальным предпринимателям Дмитрию Рудскому и Сергею Жуковичу, которые незаконно складировали 7.746 кг свинцовой золы возле поселка Зеленый Бор Ивацевичского района.

Место складирования свинцовой золы. Фото: 1reg.by.

Как сообщил БелаПАН старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Алексей Ярошик, поддерживавший государственное обвинение по делу, в 2015 году СООО «Белинвестторг-Сплав» заключило с Рудским договор о переработке отходов производства своего предприятия в Белоозерске — свинцовой золы, которая относится к третьему классу опасности. Ее хранение и захоронение вне разрешенных мест создает угрозу здоровью людей и окружающей среде.

Фактически переработкой отходов Рудский не занимался. Он заключил с Жуковичем фиктивный договор о поставке тому якобы переработанной свинцовой золы в виде минеральной добавки для асфальтобетона. Жукович в свою очередь составил фиктивный договор о реализации этой добавки в России.

Зола хранилась на площадке бывшего асфальтобетонного завода рядом с поселком Зеленый Бор. Свыше 7,7 тыс. тонн отходов находилось там более двух лет. Они были вывезены с этой площадки в 2018 году за счет «Белинвестторг-Сплава».

Суд признал Рудского и Жуковича виновными по ч. 2 ст. 278 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности хранения и захоронения отходов, заведомо создавшее угрозу причинения вреда здоровью людей и природной среде, повлекшее умышленное причинение ущерба в крупном размере). Рудский также осужден по ч. 1 ст. 243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере, — экологического налога), Жукович — за пособничество в уклонении от уплаты налогов (ч. 6 ст. 16, ч. 1 ст. 243 УК).

Помимо этого предприниматели осуждены за мошенничество группой лиц, в особо крупном размере (ч. 4 ст. 209 УК), которое они совершили в 2014 году при поставках щепы и опилок на одну из птицефабрик.

По совокупности преступлений 41-летний Жукович приговорен к шести годам и шести месяцам лишения свободы, 27-летний Рудский — к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии усиленного режима. Они лишены права заниматься предпринимательской деятельностью в течение четырех лет.

Взыскание ущерба, причиненного окружающей среде, выделено в отдельное производство.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован.

Как сообщал БелаПАН, проблему хранения этих отходов подняли местные жители. В апреле 2018 года в Брестский облисполком было направлено обращение, под которым подписались 266 жителей поселка. Измерение проб почвы на двух площадках установило превышение предельно допустимой концентрации свинца в 1,86 и 1,82 раза.