Жителя Могилева осудили на год «химии» за то, что разбросал саморезы возле зданий УВД и КГК

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Суд Ленинского района Могилева 21 января приговорил 50-летнего Сергея Базука к году ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, сообщает БелаПАН.

Базука судили за хулиганство по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса. Его обвинили в том, что 26 октября и 11 ноября прошлого года он разбросал саморезы на служебных стоянках возле зданий ГУБОПиК, УВД, КГК и СК.

Потерпевшим признан сотрудник КГК — ему пришлось ехать на шиномонтаж из-за пробитого колеса.

В суде обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Нанесенный ущерб в 30 рублей он компенсировал.

В ходе следствия и на суде Базук говорил, что идея разбросать саморезы на стоянке возникла у него спонтанно после событий 9 августа. Своими действиями он протестовал против результатов президентских выборов, избиения силовиками граждан на мирных акциях протеста, а также против бездействия следственных органов, не преследующих виновных в насилии.

По словам подсудимого, у него не было намерений дестабилизировать работу ведомств, но он хотел, чтобы их сотрудники пробили колеса служебных автомобилей.

Гособвинитель запросил для Базука полтора года лишения свободы в условиях колонии общего режима. Адвокат настаивал, что правонарушение Базука тянет максимум на административный арест, который он уже отбыл, пока шло следствие.

Процесс вела судья Оксана Ратникова.

Могилевчанина освободили  из-под стражи в зале суда. Ему изменена мера пресечения на подписку о невыезде. В следственном изоляторе он провел более двух месяцев — Базука задержали 16 ноября.

 

Фото Алеся Асипцова

Сюжет: Акции протеста в Беларуси
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Тэги: саморезы протестные настроения политический приговор Персона: Сергей Базук Оксана Ратникова Город: Могилев

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