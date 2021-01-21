Front Line Defenders призвала власти Беларуси освободить Андрея Александрова

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Международная правозащитная организация Front Line Defenders (штаб-квартира в Ирландии) выступила с заявлением, в котором призвала власти Беларуси немедленно освободить медиаменеджера Андрея Александрова.

Фото frontlinedefenders.org

В организации отметили, что журналист и медиаменеджер Александров также является правозащитником, поскольку прежде был зампредседателя Белорусской ассоциации журналистов и работал в правозащитных организациях Index on Censorship и Article 19.

Front Line Defenders «глубоко обеспокоена задержанием и обвинениями в адрес правозащитника Андрея Александрова», говорится в заявлении. Front Line Defenders «осуждает судебное преследование правозащитников, оказывающих помощь задержанным мирным демонстрантам, включая помощь в оплате штрафов».

Правозащитники призвали белорусские власти «принять все необходимые меры для обеспечения немедленного и безоговорочного освобождения Андрея Александрова и гарантировать его физическую и психологическую безопасность и неприкосновенность».

Они призвали немедленно прекратить его уголовное преследование, «поскольку оно вызваны исключительно его законной и мирной правозащитной деятельностью».

Кроме того, Front Line Defenders призвала «прекратить практику судебного преследования правозащитников, оказывающих помощь задержанным мирным демонстрантам», а также гарантировать всем правозащитникам в Беларуси «возможность осуществлять свою законную правозащитную деятельность в любых обстоятельствах без ограничений и без страха мести, в том числе без риска судебного преследования».
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Тэги: Front Line Defenders дело Александрова Персона: Андрей Александров

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