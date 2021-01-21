Представитель Еврослужбы внешних действий: требуется время, чтобы санкции в отношении белорусских властей возымели эффект

Санкции Евросоюза в отношении Беларуси пока не дали эффекта, поскольку на то, чтобы их результат стал виден, необходимо больше времени. Об этом, как сообщает БелаПАН со ссылкой на ТАСС, заявил пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Петер Стано 21 января на брифинге в Брюсселе.

Фото: corecompass.com.

«ЕС ввел уже три блока санкций против физических лиц и компаний в Беларуси, — сказал Стано. — Что касается эффективности санкций в отношении Беларуси, мы постоянно мониторим ее. Однако требуется значительное время, чтобы санкции возымели эффект. Увы, мы пока видим, что репрессии не прекратились, и все арестованные остаются за решеткой».

Стано подчеркнул, что санкционный режим ЕС в отношении Беларуси носит «открытый характер» и может быть усилен, «пока неприемлемое развитие событий продолжается».

Первый пакет санкций Евросоюз ввел в начале октября прошлого года, включив в него 40 граждан, причастных, по мнению Брюсселя, к фальсификации итогов президентских выборов в Беларуси и насилию в отношении протестующих. В список попали члены Центризбиркома, руководство и сотрудники силового блока.

Второй пакет санкций ЕС принял 6 ноября. В список были включены Александр Лукашенко и его старший сын, помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко, председатель КГБ Иван Тертель, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, председатель Следственного комитета Иван Носкевич и его заместители Сергей Аземша и Андрей Смаль, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков (ранее занимал должность первого заместителя главы СК), руководитель Оперативно-аналитического центра Андрей Павлюченко, заместитель министра информации Игорь Бузовский, пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт, командир группы «Альфа» (спецназ) Сергей Зубков, бывший государственный секретарь Совета безопасности Андрей Равков и председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

Третий пакет санкций был принят 17 декабря. В него были включены как физические, так и юридические лица. В список попали ЗАО «Белтехэкспорт», «Дана Холдингз/Дана Астра», Главное хозяйственное управление Управления делами президента Республики Беларусь, ООО «Синезис», OAO «АГАТ — электромеханический завод», OAO «140 ремонтный завод» и OAO «Минский завод колесных тягачей».

Санкции также введены в отношении вице-премьера Анатолия Сивака, руководителя Белтелерадиокомпании Ивана Эйсмонта, председателя Гродненского облисполкома (бывшего министра здравоохранения) Владимира Караника, председателя Совета Республики Натальи Кочановой, министра информации Игоря Луцкого и его бывшего заместителя Павла Легкого, генерального прокурора Андрея Шведа, заместителя управделами президента Геннадия Богдана, бизнесменов Александра Шакутина и Николая Воробья.

В списке также: первый заместитель командующего внутренними войсками Игорь Бурмистров, старший инспектор департамента финансовых расследований КГК Артем Дунько, начальник управления профилактики МВД Олег Каразей, заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян, председатель Миноблисполкома Александр Турчин, замначальника отдела по массовым мероприятиям ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Шумилин, заместитель начальника милиции общественной безопасности Гродно Виталий Стасюкевич, начальник Советского РУВД Минска Сергей Калинник и его заместитель Виктор Станиславчик, начальник Молодечненского РОВД Вадим Пригара.

В санкционный список включены судьи Александр Петраш, Виктория Шабуня, Елена Живица, Андрей Лагунович, Елена Некрасова, Марина Федорова, Елена Литвина, Юлия Густыр, Наталья Дедкова.