Число зарегистрированных в Беларуси случаев COVID-19 растет вторые сутки подряд

За минувшие сутки в Беларуси зарегистрировано 1804 случая COVID-19, скончались девять человек с коронавирусной инфекцией, выписаны из больниц 2378 пациентов, сообщило Министерство здравоохранения.

Согласно официальной статистике, вторые сутки подряд количество новых случаев COVID-19 увеличивается — 20 января их было 1778. Рекорд заболеваемости пришелся на 12 декабря 2020 года — 1975 заболевших.

Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране достигло 232 298, умерли 1619 пациентов с коронавирусом. Выздоровело 216 744 человека.

За минувшие сутки выполнено 16 594 теста на коронавирус (всего — 4 311 968).