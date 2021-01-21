Пять автомобилей попали в ДТП на пр. Независимости в Минске

Серьезное ДТП случилось утром 21 января на проспекте Независимости в Минске. Повреждения получили пять автомобилей.

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель «Фольксвагена Поло» в раскраске Яндекс.Такси двигаясь по проспекту со стороны улицы Калиновского в направлении МКАД, выехал на полосу встречного движения и столкнулся со «Шкодой», в результате чего «Фольксваген» отбросило на двигавшийся в прямом встречном направлении «Шевроле».

От удара «Шевроле» вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Тойотой». После столкновения «Фольксвагена» со «Шкодой» на последнюю был совершен наезд «Фольксвагеном Гольф».

Водитель «Фольксваген Поло» с травмами доставлен в медицинское учреждение.