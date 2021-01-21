МАЗ успешнее продает в России автобусы, чем грузовики

Продукция Минского автомобильного завода занимает четвертое место на российском рынке новых автобусов.

Фото носит иллюстративный характер

Как отмечает «АВТОСТАТ», всего в прошлом году было продано 13,2 тысячи новых автобусов (без учета LCV). Рынок в сравнении с 2019-м просел на 5%.

Топ-5 марок выглядит так:

«ПАЗ» — 6 348 автобусов (-21%); «ЛИАЗ» — 2 514 (+56%); «НЕФАЗ» — 1 551 (+47%); «МАЗ» — 693 (+49%); «КАВЗ» — 423 (-0,2%).

Сообщается, что ни одна модель белорусского производителя не вошла в пятерку самых востребованных на рынке — здесь в основном лидируют автобусы «ПАЗ».