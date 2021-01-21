В Беларусь Атлантика несет тепло
В четверг, 21 января, погоду в Беларуси будет формировать атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения.
Ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки (мокрый снег, дождь) выпадут преимущественно по северо-востоку пройдут.
Местами ожидается туман, гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый.
Погода в регионах:
- Брест +2..+4°C (вероятность осадков 10-15%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);
- Витебск -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%, слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
- Гомель -1..+1°C (вероятность осадков 10-15%, слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
- Гродно +1..+3°C (вероятность осадков 5-10%, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);
- Могилев -1..+1°C (вероятность осадков 60-70%, слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);
- Минск +1..+3°C (вероятность осадков 5-10%, местами гололед, туман, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с).
Ранее сообщалось, что из-за резкой смены погоды
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