В Беларусь Атлантика несет тепло

В четверг, 21 января, погоду в Беларуси будет формировать атмосферный фронт, вслед за которым начнет поступать теплая воздушная масса атлантического происхождения.

Ожидается облачная с прояснениями погода. Осадки (мокрый снег, дождь) выпадут преимущественно по северо-востоку пройдут.

Местами ожидается туман, гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Ветер южный, юго-западный порывистый.

Погода в регионах:

Брест +2..+4°C (вероятность осадков 10-15%, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);

Витебск -1..+1°C (вероятность осадков 80-90%, слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);

Гомель -1..+1°C (вероятность осадков 10-15%, слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);

Гродно +1..+3°C (вероятность осадков 5-10%, слабый туман, на отдельных участках дорог гололедица, ветер 5-10 м/с);

Могилев -1..+1°C (вероятность осадков 60-70%, слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с);

Минск +1..+3°C (вероятность осадков 5-10%, местами гололед, туман, на отдельных участках дорог гололедица, ветер порывами до 14 м/с).

Ранее сообщалось, что из-за резкой смены погоды объявлен оранжевый уровень опасности .