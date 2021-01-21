Байден с первого дня начал «войну» с наследием Трампа

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Вступивший 20 января в должность президента США Джо Байден сразу приступил к отмене действий Дональда Трампа, подписав серию указов.

Так, к примеру, США вновь присоединились к Парижскому соглашению по климату, из которого страна вышла после прихода к власти 45-го президента, а также вернулись во Всемирную организацию здравоохранения.

В первые дни президентства планируется ужесточить меры по борьбе с системным расизмом и проявлениями дискриминации по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации.

Также будет отменен указ Трампа об исключении неграждан из переписи населения, пишет «Голос Америки».
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Тэги: США Персона: Джо Байден Дональд Трамп

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