Байден с первого дня начал «войну» с наследием Трампа
Вступивший 20 января в должность президента США Джо Байден сразу приступил к отмене действий Дональда Трампа, подписав серию указов.
Так, к примеру, США вновь присоединились к Парижскому соглашению по климату, из которого страна вышла после прихода к власти 45-го президента, а также вернулись во Всемирную организацию здравоохранения.
В первые дни президентства планируется ужесточить меры по борьбе с системным расизмом и проявлениями дискриминации по признаку гендерной идентичности или сексуальной ориентации.
Также будет отменен указ Трампа об исключении неграждан из переписи населения, пишет