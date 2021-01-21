«Ухудшающаяся ситуация в Беларуси»: в ПАСЕ предлагается провести срочные дебаты

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На зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 25-28 января в Страсбурге предлагается провести срочные дебаты на тему «Ухудшающаяся ситуация в Беларуси», сообщила пресс-служба ПАСЕ.

Предлагается также провести срочные дебаты по темам «Арест и заключение под стражу Алексея Навального», «Свобода выражения мнений под угрозой со стороны больших технологических компаний» и «Запрет русского языка и других языков национальных меньшинств в Украине».

На открытии сессии будет принято решение, какие две из четырех предложенных тем будут обсуждаться.
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Тэги: ПАСЕ Беларусь-ПАСЕ ситуация в Беларуси

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