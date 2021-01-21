Международное сообщество призвали защитить арестованных белорусских студентов

Защитить арестованных белорусских студентов призвали в совместном заявлении 14 украинских правозащитных организаций.

«Белорусские силовики продолжают удерживать студентов и студенток, задержанных еще 12 ноября 2020 года, в так называемый черный четверг, по обвинению в организации и подготовке действий, нарушающих общественный порядок, либо участии в таких действиях. 12 января девяти студентам во время закрытых судебных заседаний был продлен срок содержания под стражей», — отмечается в заявлении.

Перечисляются фамилии обвиняемых: Мария Каленик, Ксения Сыромолот, Кася Будько, Яна Оробейко, Егор Канецкий, Глеб Фицнер, Илья Трахтенберг, Виктория Грановская и Анастасия Булибенко — активисты студенческого самоуправления, которых «вычислили благодаря взлому чатов».

По мнению украинских правозащитников, отсутствие информации о месте нахождения задержанных, условиях содержания, недопуск адвокатов можно квалифицировать как насильственное исчезновение в соответствии с Международной конвенцией о защите всех лиц от насильственных исчезновений. Кроме того, закрытое судебное рассмотрение обоснованности ареста активистов не дает возможности оценить обоснованность выдвинутых обвинений и «с большой долей уверенности» позволяет утверждать, что преследование студентов «носит политический характер».

Правозащитники считают, что заявления верховного комиссара ООН по правам человека об отсутствии данных о ходе расследования массовых сообщений о пытках и жестоком обращении с задержанными протестующими «не нашли должной реакции международного сообщества, в частности политиков и чиновников Европейского союза и со стороны украинской власти, что, в свою очередь, приводит к потаканию безнаказанности режима Лукашенко и ухудшению ситуации с правами человека в Беларуси».

«Мы считаем, что консолидация усилий международного сообщества вокруг освобождения невиновных студентов, удерживаемых режимом Лукашенко, могла бы сдвинуть с места и общую ситуацию с соблюдением прав человека в Беларуси и прекратить репрессивные действия режима», — заявляют правозащитники, среди которых представители Украинского Хельсинкского союза по правам человека, Центра прав человека ZMINA, Центра гражданских свобод, Харьковской правозащитной группы, проекта «Без границ».