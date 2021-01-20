Стачком "Беларуськалия" призвал норвежскую компанию Yara разорвать контракт с белорусским предприятием

Члены стачкома ОАО "Беларуськалий" записали видеообращение к руководству норвежской компании Yara, покупающей белорусский калий, в котором призвали разорвать контракт с предприятием из-за многочисленных фактов нарушения прав рабочих.

Коллаж: lider-press.by.

"Уважаемый Свейн Тор Холшер! Стачком "Беларуськалия" выражает благодарность сотрудникам компании Yara и вам лично за активную позицию по вопросу соблюдения этических принципов кодекса поведения с бизнес-партнерами, — говорится в обращении, размещенном в телеграм-канале стачкома. — Ваш визит в Беларусь в сентябре текущего года подарил уверенность шахтерам в правильности своей трудовой и гражданской позиции. С момента нашей встречи прошло долгих четыре месяца. Количество участников стачки за это время увеличилось практически в пять раз, несмотря на продолжающиеся все это время недобросовестное поведение и репрессии со стороны руководства "Беларуськалия" в отношении в том числе членов стачки".

По словам заявителей, диалог между руководством и стачкомом "Беларуськалия" так и не состоялся. "Упущенное время и поведение руководства нашего предприятия указывает на то, что данный диалог невозможен. В сложившейся ситуации всеобщая стачка неизбежна. Продукция "Беларуськалия" создана не только потом и мозолями, но и кровью безмолвных рабов — рабочих, чьи права нарушены! Вы все еще намерены покупать продукцию, полученную таким путем?" — пишут шахтеры.

Стачком, подчеркивают они, не вправе указывать компании Yara заключать или нет контракт с "Беларуськалием". В то же время стачком заявляет, что "права мирных граждан, рабочих "Беларуськалия" нарушаются по сей день, иногда эти нарушения стоят жизни, и если компания Yara соблюдает этические принципы собственного кодекса поведения с бизнес-партнерами, то разрыв контракта — это вопрос чести компании".

Рабочие надеются на принципиальную позицию Yara в вопросе соблюдения этических принципов кодекса поведения с бизнес-партнерами.

11 января стачком "Беларуськалия" призвал гендиректора Yara International потребовать от руководства предприятия выполнения обещаний. В обращении к Холшеру утверждалось, что его "целенаправленно вводили в заблуждение", заверяя, что никто из начавших стачку рабочих не был и не будет уволен. Кроме того, "в области охраны труда не сделано ничего, ведь специалисты этой службы сейчас заняты на производстве только лишь выявлением неугодной символики и подавлением протестных настроений в коллективе". "Идет систематическое давление на работников, находящихся в независимом профсоюзе. Работники, пожелавшие выйти из государственного провластного профсоюза, не могут этого сделать — им не подписывают заявления. Это сотни людей!" — отмечалось в обращении.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская написала письмо Холшеру, в котором призвала приостановить контракт и помочь бастующим работникам белорусского предприятия.

Норвежцы дважды приезжали в Беларусь и встречались с руководством "Беларуськалия" (18 сентября и 10 декабря 2020 года). Холшер заявил, что "порог неприемлемости ситуации на "Беларуськалии" уже пройден", будут рассматриваться новые возможности давления на белорусских партнеров и способы помощи бастующим.