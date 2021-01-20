Тихановская поздравила Байдена со вступлением на пост президента США

Светлана Тихановская поздравила Джо Байдена со вступлением на пост президента США.

Джо Байден. Фото: ok.ru. "Я поздравляюа, 46-го президента США, и вице-президента Камалу Харрис. Пусть ваша работа на благо всех американцев будет успешной. С нетерпением жду совместной работы по развитию отношений между народами США и Беларуси", — написала экс-кандидат в президенты Беларуси на своей странице в "Твиттере".

7 ноября прошлого года, поздравляя Байдена с победой на выборах, Тихановская отметила: "Весь мир следил за выборами в США — стране действующей демократии. Это была настоящая гонка идей, программ и команд — в отличие от Беларуси, где голоса на выборах просто украли, в США учитывается голос каждого избирателя. Американский народ проголосовал за перемены и новую власть. Я знаю, что многие белорусы, живущие в США, голосовали за Джо Байдена. И я хочу поздравить его с заслуженной победой". Она выразила уверенность, что под руководством нового лидера народ США будет процветать, а белорусско-американские отношения — улучшаться. "Джо Байден не раз высказывался и занимал твердую позицию поддержки белорусского народа. И я верю, что новоизбранный президент США скоро встретится с честно избранным президентом новой свободной Беларуси", — подчеркнула Тихановская.

Ранее сообщалось, что она планирует нанести визит в США на инаугурационной неделе (18—24 января). Конкретной информации о визите пока нет.

По сообщению пресс-службы политика, 21—22 января она посетит Эстонию, где встретится с президентом, премьер-министром, парламентом, главой МИД и белорусской диаспорой.

22 января Тихановская примет участие в онлайн-заседании Совета безопасности ООН по ситуации со свободой СМИ в Беларуси. Встреча инициирована членами Совбеза Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США.

Джо Байден дважды высказывался о происходящих в Беларуси событиях.

25 сентября прошлого года он выступил с заявлением по поводу готовившейся в тайне инаугурации Александра Лукашенко и подверг критике тогдашнего президента Дональда Трампа за отсутствие позиции по ситуации в Беларуси. "Президент, прячущийся в страхе от собственных граждан, отказывающийся принять волю народа, — признак слабого, нелегитимного самодержца, а не сильного лидера. Народ Беларуси заслуживает лучшего", — отметил Байден.

27 октября он заявил: "Более двух месяцев народ Беларуси мирно протестует, требуя положить конец жестокой диктатуре Александра Лукашенко. Режим Лукашенко ответил пулями, светошумовыми гранатами, массовыми задержаниями и пытками". По словам Байдена, невзирая на репрессии, рабочие по всей Беларуси начали национальную всеобщую забастовку, чтобы заставить Лукашенко отказаться от власти. "Хотя президент Трамп отказывается выступать от их имени, я продолжаю быть с народом Беларуси и поддерживаю его демократические устремления. Я также осуждаю вопиющие нарушения прав человека, совершаемые режимом Лукашенко", — подчеркнул на тот момент кандидат в президенты США.

"Ни один лидер, который мучает свой собственный народ, не может претендовать на легитимность, — считает Байден. — Вот почему международное сообщество должно значительно усилить санкции в отношении приспешников Лукашенко и заморозить офшорные счета, на которых они хранят украденное богатство".

В случае победы на выборах Байден, по его словам, намерен вместе с европейскими партнерами и союзниками разработать план экономической поддержки "подлинно суверенной демократической Беларуси". "До тех пор я продолжу присоединяться к призывам Светланы Тихановской и народа Беларуси мирно передать власть, освободить всех политзаключенных, провести свободные и справедливые выборы, чтобы белорусский народ наконец смог реализовать свои демократические права, за которые он многим пожертвовал", — заверил американский политик.