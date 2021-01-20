Двое батюшек подали в Следственный комитет ходатайства о личном поручительстве в отношении Игоря Лосика

Два священника Белорусской православной церкви подали в главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета ходатайства о личном поручительстве в отношении голодающего политзаключенного Игоря Лосика. Эту информацию БелаПАН подтвердил адвокат блогера Дмитрий Лепретор.

Игорь Лосик.

Священники мотивировали свой шаг попыткой помочь Лосику сохранить жизнь.

Один из поручителей иерей Александр Кухта на своей странице в "Фейсбуке" отметил, что никогда не был подписчиком телеграм-канала "Беларусь головного мозга", создателем которого является Лосик, не читал его, но знает о предъявлении Игорю серьезного обвинения и возбуждении уголовного дела.

"Виноват ли Игорь? Решит суд. Но сам он говорит, что дело сфабриковано, и это политический процесс. А еще Игорь начал голодовку (пить воду, чай и витаминки можно. Все остальное нельзя), которую держит уже 36 дней. Он требует освободить его из-под стражи, — пишет священник. — С другой стороны (насколько я понимаю), государство тоже пошло на принцип и (пока что) игнорирует все требования Игоря. Сложно сказать, чем закончится эта история, но есть вероятность, что человек умрет".

Кухта подчеркнул, что не считает выбор Лосика правильным, поскольку в итоге его семья может остаться "без родного человека", однако может взять на себя "немного ответственности за жизнь человека". "Я не хочу, чтобы по глупости умер человек, а его семья осталась сиротой. Поэтому сегодня я подал в Следственный комитет ходатайство о том, чтобы меня признали его поручителем. Если этот план сработает, то Игорь поедет домой и начнет кушать. А дальше я возлагаю надежды на Бога", — заявил священник.

Он пригласил присоединиться к его ходатайству и других священнослужителей.

Утром 20 января телеграм-канал "Рупор БГМУ" сообщил, что в знак солидарности с Лосиком объявили голодовку две студентки Белорусского государственного медицинского университета Маргарита Трафимович и Элеонора Арзуманян.

Канал приводит заявление Арзуманян, что она будет голодать "столько времени, насколько хватит сил". "Я убеждена, что он совершает ошибку, и вижу только один способ воздействия на его решение — присоединиться к голодовке", — пишет девушка.

Создатель телеграм-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик находится под стражей с 25 июня 2020 года и признан политзаключенным. Изначально он был обвиняемым по ч. 1 ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок). 15 декабря стало известно, что Лосику предъявлено новое обвинение — по ст. 13 и ч. 2 ст. 293 УК (приготовление к участию в массовых беспорядках). Телеграм-канал "Беларусь головного мозга" предположил, что это сделано "с целью оставить Игоря под стражей, так как 25 декабря истекал предельный срок его содержания по предыдущему обвинению".

Лосик вину не признает и отреагировал на новое обвинение бессрочной голодовкой до снятия всех обвинений либо изменения ему меры пресечения. Вместе с ним в тот же день о бессрочной голодовке объявила его жена, однако 21 декабря сообщила, что из-за давления на семью вынуждена голодовку прекратить.

25 декабря стало известно, что Лосику продлили срок содержания под стражей еще на три месяца.

19 января Дмитрий Лепретор сообщил БелаПАН, что состояние здоровья Лосика ухудшилось: "Он ощущает слабость, артериальное давление в течение дня очень нестабильное".

По словам адвоката, несмотря на неважное самочувствие, Лосик заявляет, что "будет голодать дальше".