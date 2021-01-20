Тихановская обратилась в Еврокомиссию за помощью в проведении вакцинации белорусов от COVID-19

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Экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская обратилась в Еврокомиссию с письмом, в котором просит помочь организовать кампанию по общенациональной вакцинации белорусов.

 

 

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на сайт Тихановской, она проинформировала Еврокомиссию о ситуации с COVID-19 в Беларуси, утверждая, что Александр Лукашенко "игнорировал рекомендации ВОЗ, сознательно вводил людей в заблуждение относительно тяжести заболевания, давал необоснованные и даже абсурдные рекомендации по его профилактике и лечению, организовывал массовые политические мероприятия, игнорируя очевидные риски для участников, и не принимал адекватных мер по предотвращению распространения инфекции".

По мнению Тихановской, это "отразилось на уровне финансирования и защиты медицинского персонала, который боролся с коронавирусом, и привело к катастрофическим последствиям".

Экс-кандидат в президенты привела данные о смертности в стране, представленные белорусскими органами здравоохранения в ООН: "С апреля по июнь 2020 года умерло на 5,6 тысячи человек больше, чем за соответствующий период 2019 года, что свидетельствует о ненормальном пике смертности, который белорусские чиновники не объяснили. Кроме того, уровень смертности среди медицинских работников включает 110 медицинских работников, умерших из-за COVID".

По ее мнению, данные, представленные в ООН, не были доступны белорусам внутри страны, поскольку "режим пытался скрыть фактические масштабы катастрофы, вызванной его некомпетентной и безрассудной политикой".

"Данные региональных реестров позволили ряду белорусских экспертов сделать вывод о том, что в Беларуси будет как минимум в десять раз больше смертей от COVID-19, чем свидетельствует официальная статистика", — пишет Тихановская.

Кроме того, в письме экс-кандидат в президенты утверждает, что в белорусских изоляторах и тюрьмах не обеспечиваются меры эпидемиологической безопасности по COVID-19, поэтому задержанные и арестованные по политическим мотивам в заключении заражаются коронавирусом. "Это бесчеловечная практика использования этой опасной болезни в качестве оружия против политических оппонентов, арестованных за использование своих конституционных прав", — заявляет Тихановская.

По ее словам, Минздрав до сих пор не опубликовал конкретный план по вакцинации от COVID-19, несмотря на заявления о закупке вакцины "Спутник V".

Учитывая этот факт и "масштабы гуманитарного кризиса", Тихановская обратилась к ЕС с просьбой помочь в организации кампании по общенациональной вакцинации белорусов. При этом она призывает воздержаться от прямого предоставления средств нынешним властям.

"Мы считаем, белорусы должны иметь доступ к одобренным на международном уровне вакцинам, которые могут помочь преодолеть кризис и спасти тысячи жизней, — заявила она. — Крайне важно, чтобы такая программа, если она будет реализована, строго управлялась третьей стороной под международным контролем. Моя команда и я были бы готовы оказать помощь на всех этапах этой инициативы".

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Беларусь-Евросоюз вакцинация белорусов коронавирус Персона: Светлана Тихановская Александр Лукашенко

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