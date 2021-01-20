В любую точку Беларуси можно будет бесплатно отправить письмо или открытку 23 января

/ Общество
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РУП «Белпочта» анонсировала проведение акции «День ручного письма» 23 января в некоторых отделениях почтовой связи страны. Об этом корреспонденту «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе предприятия.

 

Хороший повод написать политзаключенным. Фото: theworldnews.net.

 

Ежегодно в этот день отмечается День почерка, или День ручного письма. Праздник напоминает об уникальности ручного письма и о неповторимости почерка каждого человека.

Всем желающим предлагается приобрести почтовые карточки или конверты с открытками, написать от руки теплые слова для родных и друзей. В день акции, 23 января, сотрудники предприятия бесплатно доставят их в любую точку страны.

В Минске День ручного письма будет проходить с 15:00 до 17:00 на Главпочтамте по адресу: пр. Независимости, 10. Полный список отделений почтовой связи республики, где намерены организовать акцию, можно посмотреть на сайте «Белпочты».
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Тэги: День ручного письма 23 января