В любую точку Беларуси можно будет бесплатно отправить письмо или открытку 23 января

РУП «Белпочта» анонсировала проведение акции «День ручного письма» 23 января в некоторых отделениях почтовой связи страны. Об этом корреспонденту «Минск-Новости» сообщили в пресс-службе предприятия.

Хороший повод написать политзаключенным. Фото: theworldnews.net.

Ежегодно в этот день отмечается День почерка, или День ручного письма. Праздник напоминает об уникальности ручного письма и о неповторимости почерка каждого человека.

Всем желающим предлагается приобрести почтовые карточки или конверты с открытками, написать от руки теплые слова для родных и друзей. В день акции, 23 января, сотрудники предприятия бесплатно доставят их в любую точку страны.