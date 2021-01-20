Коронавирус. ВОЗ пока не рекомендует вводить паспорта вакцинации

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в данный момент не рекомендует введение паспортов вакцинации для путешественников из-за недостаточного количества вакцины от коронавируса в мире и неполной информации о ее влиянии на распространение вируса.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Вопрос [о паспортах вакцинации], конечно, рассматривается, но сейчас Всемирная организация здравоохранения этого не рекомендует, хотя вопрос обсуждается во многих странах», — сказала Вуйнович.

По ее словам, еще не известно, насколько эффективна вакцинация. К тому же, на данный момент вакцин недостаточно, сообщает РБК .

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