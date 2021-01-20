БАЖ обратилась к спецдокладчику ООН в связи с преследованием журналистов в Беларуси

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Белорусская ассоциация журналистов и международная правозащитная организация "Репортеры без границ" обратились к спецдокладчику ООН по вопросам поощрения и защите права на свободу мнений и их выражения в связи с многочисленными фактами преследования СМИ и журналистов в Беларуси, сообщает пресс-служба БАЖ.

 

 

"Существует системное уголовное преследование журналистов и работников СМИ в связи с их профессиональной деятельностью в условиях политических протестов в Беларуси после президентских выборов 2020 года, — говорится в письме. — Ряд работников средств массовой информации были произвольно задержаны, обвинены и заключены в тюрьму в связи с осуществлением права на свободу выражения мнений".

В письме приводятся факты преследования журналистов, в том числе упомянуты уголовные дела в отношении редактора сайта "Наша Ніва" Егора Мартиновича, журналисток телеканала "Белсат" Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой, портала tut.by Катерины Борисевич, основательницы и сотрудников "Пресс-клуба Беларусь" Юлии Слуцкой, Аллы Шарко, Петра Слуцкого, Сергея Ольшевского, Ксении Луцкиной и Сергея Якупова, а также медиаменеджера Андрея Александрова и его девушки Ирины Злобиной.
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