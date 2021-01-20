"Газпром трансгаз Беларусь" из-за мороза в полтора раза увеличил поставки газа

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"Газпром трансгаз Беларусь" в морозные дни в полтора раза увеличил поставки газа потребителям страны, сообщили БелаПАН в пресс-службе компании.

 

Фото: belarus-tr.gazprom.ru.

 

В сутки компания поставляет 100 млн кубометров газа. "Это в полтора раза выше запланированных объемов и составляет 98% от рекордной суточной поставки, зафиксированной компанией 30 января 2014 года", — отметили в пресс-службе.

По мнению компании, важную роль в обеспечении стабильных поставок природного газа в период пиковых нагрузок играет развивающаяся система подземного хранения газа (ПХГ). Она включает Осиповичское, Мозырское и Прибугское подземные хранилища газа.

В системе ПХГ 15 января также зафиксирован новый рекорд: максимальный отбор газа для системы составил 26,6 млн кубометров в сутки, что на 23% выше предыдущего рекордного показателя (в феврале—марте 2018 года).

В пресс-службе компании "Газпром трансгаз Беларусь" подчеркнули, что несмотря на низкую температуру воздуха, отечественные потребители обеспечиваются природным газом без ограничений и перевода на резервные виды топлива.
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Тэги: Газпром трансгаз Беларусь поставки газа

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