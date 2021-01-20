Правозащитница Марфа Рабкова останется под стражей до 17 марта

Срок содержания под стражей координатора волонтерской службы лишенного госрегистрации правозащитного центра "Весна" Марии (Марфы) Рабковой продлен на два месяца — до 17 марта, сообщает БелаПАН со ссылкой на телеграм-канал волонтерской службы.

Марфа Рабкова. Фото: социальные сети.

Рабкова была задержана 17 сентября 2020 года. Она обвиняется по части 3 статьи 293 Уголовного кодекса (обучение или иная подготовка лиц для участия в массовых беспорядках) и находится в СИЗО № 1 Минска.

14 декабря суд Партизанского района столицы (судья Екатерина Чайко) отказал Рабковой в изменении меры пресечения, не удовлетворив жалобу на решение суда от 12 ноября о продлении срока содержания под стражей. В рамках кампании по сбору поручительств от граждан за освобождение из-под стражи Рабковой было собрано около 200 поручительств.

Белорусские правозащитники признали Рабкову политзаключенной.

Ранее волонтерская служба "Весны" сообщила, что бюро по демократии, правам человека и труду Госдепартамента США начало кампанию по освобождению Рабковой, а правительство США будет внимательно следить за ее судьбой.