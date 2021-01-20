Представитель Тихановской обозначил на встрече послов Латвии основные направления поддержки Беларуси

Представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской по международным делам Валерий Ковалевский 20 января выступил на ежегодной встрече послов Латвии — конференции глав латвийских дипмиссий при участии руководства страны, которая в нынешнем году проходит 18—29 января в онлайн-формате.

Глава МИД Латвии участвует в онлайн-конференции. Фото: mfa.gov.lv.

Телеграм-канал кабинета представителей Тихановской сообщил, что на встрече Ковалевский обозначил четыре основных направления поддержки Беларуси. Первым он назвал политическое давление, в частности заморозку политических контактов, работу с ОБСЕ, ООН и ее специализированными органами по белорусскому вопросу. Вторым направлением поддержки он назвал экономическое давление — индивидуальные и адресные экономические санкции "для прекращения насилия и беззакония".

Еще одним направлением поддержки Ковалевский назвал посредничество в целях привлечения "главных действующих лиц кризиса" в Беларуси к диалогу с "основными международными игроками", в частности, Евросоюзом, США и Россией. Последнее из упомянутых им основных направлений поддержки — помощь белорусскому гражданскому обществу и протестному движению, в частности, поддержка СМИ, инициатив в области правосудия, отчисленных студентов, стачкомов, жертв репрессий и политических беженцев.

Кроме того, Ковалевский призвал Латвию не покупать электроэнергию, генерируемую на Белорусской АЭС. "Этот проект только ослабляет суверенитет и независимость Беларуси, фактически снижается ее энергетическая безопасность", — заявил представитель Тихановской.

11 января министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис заявил, что белорусская электроэнергия торгуется на Рижской фондовой бирже и — в нарушение литовского "антиостровецкого" законодательства — потребляется в Литве. "Факт остается фактом: латвийцы торгуют белорусской электроэнергией", — подчеркнул Крейвис.

Заместитель директора департамента по энергетике Еврокомиссии Массимо Гаррибба на заседании комитета по промышленности, исследованиям и энергетике Европарламента 14 января заявил: несмотря на то, что Латвия продолжает торговать электроэнергией с Россией, торговля белорусской электроэнергией (энергосистемы Беларуси и России связаны электрическим кольцом БРЭЛЛ) не ведется.

Самым активным критиком БелАЭС является Литва. В Вильнюсе убеждены, что строительство станции ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает.

В начале ноября Литва на основании "антиостровецкого" закона заблокировала возможность коммерческих поставок белорусского электричества в связи с энергетическим пуском БелАЭС. Это единственная страна Евросоюза, через территорию которой белорусское электричество могло напрямую поступать на электроэнергетический рынок ЕС. Вместе с тем в Литве опасались, что белорусское электричество станет поступать на рынок стран Балтии и ЕС из России через Латвию.

Латвия, солидаризировавшись с Литвой, официально отказалась от покупки электроэнергии из Беларуси. В частности в стране утвержден механизм, обязывающий Россию, у которой есть электроэнергетические связи с Беларусью, доказывать небелорусское происхождение экспортируемого из РФ в Латвию электричества.