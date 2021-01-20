Опрос: большая часть представителей белорусского IT-сектора допускают углубление политического кризиса в стране

Белорусские участники IT-сектора видят риски дальнейшего углубления политического кризиса в стране, говорится в исследовании Центра экономических исследований BEROC.

Фото: sonar2050.org.

Исследование подготовлено на основе декабрьского опроса 315 представителей IT-сектора Беларуси, проведенного компанией MIA Research.

В рамках опроса у представителей IT-отрасли поинтересовались, какие наиболее вероятные риски для своей деятельности они видят. Почти две трети опрошенных (64,1%) заявили, что считают возможным и очень возможным углубление политического кризиса в стране.

Дальнейшее отключение интернета возможным и очень возможным назвали 58,4% опрошенных, 56,8% допускают повышение налогов и платежей. По мнению 53,3%, возможным и очень возможным сценарием является отток кадров за пределы страны, 52,7% представителей IT-компаний видят риски физической безопасности в Беларуси.

Перечисленные риски представители IT-сектора отнесли к угрозам, которые могут иметь значимые последствия для профессиональной деятельности.

Отвечая на вопрос о возможной релокации бизнеса в связи с событиями в стране, 43,8% представителей IT-компаний отметили, что релокация не рассматривается, 14% в качестве возможного места релокации назвали Польшу, 11,1% — Украину, 10,7% — Литву, 8,3% — Россию, 5,9% — другое направление, 3,6% — Латвию, 2,6% — Эстонию.

Благодаря релокации белорусские IT-компании хотели бы обеспечить экономическую и физическую безопасность.

Вместе с тем результаты опроса свидетельствуют, что пока лишь немногие IT-компании релоцировали свои бизнесы полностью.

В ходе опроса только 4,4% IT-компаний заявили, что уже происходит полная релокация бизнеса из Беларуси. При этом 6% респондентов отметили, что такая релокация очень возможна, а 50,2% респондентов заявили, что это совершенно невозможно.

При этом 35,3% опрошенных представителей IT-компаний сообщили, что возможна временная релокация отдельных сотрудников, а 30,5% опрошенных отметили, что могут оказать индивидуальную помощь отдельным сотрудникам, желающим покинуть страну.

Те или иные решения, связанные с релокацией, рассматривают 48,6% представителей IT-компаний, свидетельствуют результаты проведенного исследования.