Инаугурация Байдена: кто представит официальный Минск

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Стало известно, кто представит официальный Минск на церемонии вступления в должность 46-го президента США.

Фото с сайта golosameriki.com

Как сообщил БелаПАН пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз, персонально на инаугурации будет присутствовать временный поверенный в делах Беларуси Дмитрий Басик.

Представитель МИД пояснил, что в соответствии с принятой в США протокольной практикой делегации зарубежных государств приглашаются на мероприятие на уровне глав дипломатических миссий. Аналогичное приглашение поступило и в адрес белорусской стороны.

«Мы его, разумеется, приняли. Планируется, что наша страна будет представлена, соответственно, на уровне руководителя посольства Беларуси в Вашингтоне. В настоящий момент это временный поверенный в делах Дмитрий Басик», — пояснил Глаз.

Инаугурация 46-го президента США Джозефа Байдена пройдет в полдень по местному времени (в 20:00 по минскому) при усиленных мерах безопасности. Причины таких мер — недавние события в Капитолии, когда протестующие штурмовали здание, а также пандемия коронавируса.

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Тэги: США Персона: Анатолий Глаз Дмитрий Басик

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