ГАИ проводит спецмероприятие

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Столичная Госавтоинспекция сообщила о проведении с 20 января комплекса спецмероприятий.

Фото носит иллюстративный характер

По данным ГАИ, нередко водители «маршруток», ожидая пассажиров, «препятствуют трафику пассажирского транспорта, создают помехи и неудобства участникам дорожного движения, нарушают ПДД при движении к пунктам следования».

Экипажи ДПС будут нести службу в «оживленных местах высадки-посадки пассажиров». Среди точек будут железнодорожный вокзал, улица Ангарская, торговый центр «Dana Mall» и т.д.

Как предупредили в дорожной милиции, контроль будет вестись в том числе и с использованием негласных методов контроля.

В поле зрения также окажутся грузовики.
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Тэги: ГАИ

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