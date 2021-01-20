Литва готова помочь Латвии провести ЧМ-2021 по хоккею

Литва готова принять у себя матчи чемпионата мира по хоккею 2021 года в помощь Латвии, сообщает Delfi .

Фото Sarunas Mazeika / IIHF

Чемпионат мира должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Беларуси и Латвии. Однако Минск недавно лишился этого права .

Сейчас Международная федерация хоккея (ИИХФ) решает, проведет Латвия чемпионат в одиночку или будет найден другой соорганизатор.

Ранее готовность принять чемпионат вместо Беларуси выразили Дания, Словакия и Россия.

Литва не подавала в ИИХФ официальное предложение, но готова помочь Латвии, так как в Риге есть только одна хоккейная арена, удовлетворяющая требованиям для турнира такого уровня.

Литва готова предоставить свои арены в Вильнюсе и Каунасе. Аргумент в пользу Литвы — близость этих городов от Риги, что удобно для болельщиков. Коме того, Каунас уже принимал чемпионат мира по хоккею в 2018 году. Правда, это был турнир в группе В дивизиона I — формально третья лига. Но за оставшееся время Литва может подтянуть стандарты.