«Мы не учли одну деталь — власти могут изменять правила во время игры»

Обновленный Уголовно-процессуальный кодекс позволяет следственным органам приостанавливать проверки на неопределенный срок. На это обратили внимание адвокаты Сергей Зикрацкий и Михаил Боднарчук.

Закон об изменении кодексов об уголовной ответственности, который предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, был подписан Александром Лукашенко 6 января 2021 года.

Ранее максимальный непрерывный срок доследственной проверки не могли превышать трех месяцев. По словам Зикрацкого, несколько лет назад у правоохранительных органов появилось право приостанавливать проведение проверки, но с важной оговоркой — приостановление может длиться не более трех месяцев. Оснований для такого приостановления было только два — неготовность экспертизы и недополучение ответов на международные запросы. В целом, срок проверки даже с учетом приостановки не мог превышать шести месяцев.

«Когда мы консультировали наших клиентов в связи с избиениями и пытками в августе 2020 года, мы рекомендовали им подавать заявления в следственные органы о возбуждении уголовного дела, — написал Зикрацкий в «Фейсбуке». — Мы понимали, что следственные органы могут затягивать принятие решения о возбуждении уголовного дела. Но мы были уверены, что однажды они все-таки вынесут решение — ведь по УПК у них есть три месяца на проверку. Да, мы помнили и о том, что проверка может быть приостановлена в ряде случаев (например, для проведения экспертизы), но срок приостановления также не может превышать три месяца. Поэтому по итогам шести месяцев мы надеялись получить либо постановление о возбуждении дела, либо об отказе. Даже решение об отказе в возбуждении дела давало нам определенные механизмы — ознакомление с результатами проверки и обжалование такого отказа. Мы не учли одну деталь — правила могут измениться во время игры».

Он отметил, что его коллега Михаил Боднарчук проанализировал принятые изменения в УПК и обратил внимание, что одно из этих изменений предусматривает право приостанавливать проверку на срок свыше трех месяцев (при этом максимальный срок не установлен).

«Абсолютное большинство изменений в УПК вступает в силу 14 апреля 2021 года, а вот норма, дающая права приостанавливать проверку на срок более трех месяцев, уже вступила в силу 14 января 2021 года. Чтобы вы понимали: шестимесячный срок с момента событий 9-11 августа 2020 года должен был истечь 9-11 февраля 2021 года», — подчеркнул Зикрацкий.

«И еще одна важная деталь. По мнению правоохранительных органов, заявители не вправе знакомиться с материалами проверки до ее окончания (именно поэтому маму Романа Бондаренко и ее адвоката до настоящего времени не ознакомили с материалами проверки)», — отметил также адвокат.